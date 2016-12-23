2017年广州国际电线电缆及附件展览会于6月9日至11日再度于中国进出口商品交易会展馆举行。展会由南方电网传媒有限公司、广州光亚法兰克福展览有限公司及广州博优会展服务有限公司联合举办。去年，展会成功吸引350家参展商以及来自25个国家和地区共18,869名观众入场参观采购，其中包括3,700为海外专业买家。
台湾第一家物流控股产业控股公司-台骅控股，于2016年12月22日在台湾证券交易所上市挂牌，股票代号2636...
西班牙，2016年12月20日 - 拥有亚洲最强网络的物流服务供应商嘉里物流联网有限公司(「嘉里物流」或「公司」；股份代号636.HK...
支付解决方案行业位列中国第一、世界第四的金邦达宝嘉控股有限公司（「金邦达」或「集团」，香港联交所股代编号：03315...
(2016 年 12 月 15 日，香港)联合医务集团有限公司(「联合医务」或「本集团」;香港上市 股份代号:722...
12月14日，香港贸发局总裁方舜文率香港企业家经贸代表团访问汉口北，并出席在汉口北举行的湖北省投资环境推介会，深入探索和对接汉口北在启动国家市场采购贸易方式试点背景下的合作机遇。...
（香港，2016年12月14日）周大福珠宝集团有限公司（「周大福」或 「公司」；及其附属公司，「集团」；香港联交所股份代号：1929）为拥有超过87...
卓尔集团(02098...
世界干细胞峰会（World Stem Cell Summit...
2016年12月10日上午，"复星医药与美国直观医疗器械公司（Intuitive Surgical, Inc...
12月8日，西安交通大学第一附属医院国际陆港医院奠基仪式在西安隆重举行。国际陆港医院是西安交通大学第一附属医院与环球医疗金融与技术咨询服务有限公司（以下简称"环球医疗"）以PPP...
俄罗斯联合发动机制造集团 (属于俄罗斯技术国家集团) 开始俄罗斯民用航空第5代发动机PD -14 第二轮飞行试验。
PD -14...
（二零一六年十二月五日，香港）TCL多媒体科技控股有限公司（「TCL多媒体」或「该集团」，香港联交所股份编号：01070）今天宣布，TCL集团（深交所股份编号：000100.SZ）与...
中国深圳，2016年11月28日，中国信息技术有限公司（纳斯达克股票代码：CNIT...
过去十年，中国已成为世界第一大黄金生产国，但国内黄金仍然供不应求。根据惠誉(Fitch)旗下研究机构BMI Research的市场调查，中国及全球之黄金生产储备比率分别为23.5%及...
由中国水利学会与法兰克福展览(上海)有限公司共同主办的2016中国水博览会已于11月15日至17...
第十一届国际环保博览于2016年10月29...
2017年广州国际电线电缆及附件展览会于6月9日至11...
由法兰克福展览（香港）有限公司及香港贸易发展局（贸发局）联合主办、香港特别行政区政府环境局协办的国际环保博览，将于10月26至29日在亚洲国际博览馆举行，是亚洲领先的绿色商贸平台。第...
2016年广州国际电线电缆及附件展览会广受好评 华南电线电缆业的新品总汇 WCAF亚洲线缆高峰论坛涵盖电网、电动汽车及国家政策等热门题目
2016...
展会规模创记录！22个国家/地区的2,350家厂商参展
东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本最大的展会组织者Reed...
2016年广州国际电线电缆及附件展览会将于2016年6月6日 至8...
北京--(美国商业资讯)-- GSMA宣布了世界移动大会-上海的主题演讲嘉宾名单，包括来自AT&T移动（AT&T Mobility）、百度、中国移动、中国电信、HTC...
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