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2017年广州国际电线电缆及附件展览会于6月9日至11日再度于中国进出口商品交易会展馆举行。展会由南方电网传媒有限公司、广州光亚法兰克福展览有限公司及广州博优会展服务有限公司联合举办。去年，展会成功吸引350家参展商以及来自25个国家和地区共18,869名观众入场参观采购，其中包括3,700为海外专业买家。

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台骅控股上市挂牌新闻稿
Dec 23, 2016

台湾第一家物流控股产业控股公司-台骅控股，于2016年12月22日在台湾证券交易所上市挂牌，股票代号2636...
嘉里物流收购Bofill & Arnan业务以增强集团于西班牙之货运能力
Dec 23, 2016

西班牙，2016年12月20日 - 拥有亚洲最强网络的物流服务供应商嘉里物流联网有限公司(「嘉里物流」或「公司」；股份代号636.HK...
信用卡能说话？ -金邦达为招商银行提供国内首款会发声的信用卡
Dec 22, 2016

支付解决方案行业位列中国第一、世界第四的金邦达宝嘉控股有限公司（「金邦达」或「集团」，香港联交所股代编号：03315...
联合医务(722.HK)与新创建集团及周大福企业强势结盟 - 迈向轻资产管理人模式，透过合作伙伴优势互 补加速诊所网络及企业医疗保健服务的发展
Dec 22, 2016

(2016 年 12 月 15 日，香港)联合医务集团有限公司(「联合医务」或「本集团」;香港上市 股份代号:722...
香港贸发局总裁方舜文携经贸代表团访问卓尔汉口北市场 推动鄂港两地紧密合作
Dec 22, 2016

12月14日，香港贸发局总裁方舜文率香港企业家经贸代表团访问汉口北，并出席在汉口北举行的湖北省投资环境推介会，深入探索和对接汉口北在启动国家市场采购贸易方式试点背景下的合作机遇。...
周大福勇夺两大创新及科技奖
Dec 22, 2016

（香港，2016年12月14日）周大福珠宝集团有限公司（「周大福」或 「公司」；及其附属公司，「集团」；香港联交所股份代号：1929）为拥有超过87...
卓尔：线下市场大繁荣 线上交易创新高
Dec 22, 2016

卓尔集团(02098...
西比曼发布异体脂肪干细胞临床数据
Dec 22, 2016

世界干细胞峰会（World Stem Cell Summit...
复星医药与全球机器人辅助微创手术领导者美国直观医疗器械公司 正式启动战略合作
Dec 22, 2016

2016年12月10日上午，"复星医药与美国直观医疗器械公司（Intuitive Surgical, Inc...
西安交通大学第一附属医院国际陆港医院举行奠基仪式--PPP模式落地践行，共建'健康中国'桥头堡
Dec 10, 2016

12月8日，西安交通大学第一附属医院国际陆港医院奠基仪式在西安隆重举行。国际陆港医院是西安交通大学第一附属医院与环球医疗金融与技术咨询服务有限公司（以下简称"环球医疗"）以PPP...
俄罗斯联合发动机制造集团进行最新发动机PD -14 第二轮飞行试验
Dec 10, 2016

俄罗斯联合发动机制造集团 (属于俄罗斯技术国家集团) 开始俄罗斯民用航空第5代发动机PD -14 第二轮飞行试验。

PD -14...
深港通正式「通车」开启互联互通新篇章 TCL多媒体入围港股通合资格股份名单有助估值提升
Dec 10, 2016

（二零一六年十二月五日，香港）TCL多媒体科技控股有限公司（「TCL多媒体」或「该集团」，香港联交所股份编号：01070）今天宣布，TCL集团（深交所股份编号：000100.SZ）与...
CNIT签订5万套电梯物联网云盒销售合同
Dec 01, 2016

中国深圳，2016年11月28日，中国信息技术有限公司（纳斯达克股票代码：CNIT...
汉华评值论中国金矿企业及投资者触发金矿并购热潮
Dec 01, 2016

过去十年，中国已成为世界第一大黄金生产国，但国内黄金仍然供不应求。根据惠誉(Fitch)旗下研究机构BMI Research的市场调查，中国及全球之黄金生产储备比率分别为23.5%及...
2016中国水博览会圆满落幕，共迎来14,246位专业观众
Dec 23, 2016

由中国水利学会与法兰克福展览(上海)有限公司共同主办的2016中国水博览会已于11月15日至17...
第十一届国际环保博览圆满闭幕，参展商及买家数目破历届纪录
Dec 23, 2016

第十一届国际环保博览于2016年10月29...
2017年广州国际电线电缆及附件展览会受到行业广泛支持
Dec 10, 2016

2017年广州国际电线电缆及附件展览会于6月9日至11...
第11届国际环保博览10月26日开幕，全球多国参展商共襄盛举
Oct 24, 2016

由法兰克福展览（香港）有限公司及香港贸易发展局（贸发局）联合主办、香港特别行政区政府环境局协办的国际环保博览，将于10月26至29日在亚洲国际博览馆举行，是亚洲领先的绿色商贸平台。第...
2016年广州国际电线电缆及附件展览会广受好评
Jul 06, 2016

2016年广州国际电线电缆及附件展览会广受好评 华南电线电缆业的新品总汇 WCAF亚洲线缆高峰论坛涵盖电网、电动汽车及国家政策等热门题目

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Manufacturing World Japan 2016 – 聚集各类制造业先进技术的盛会
Jun 02, 2016

展会规模创记录！22个国家/地区的2,350家厂商参展

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本最大的展会组织者Reed...
重量级行业专家现身首届WCAF电线电缆亚洲论坛
May 19, 2016

2016年广州国际电线电缆及附件展览会将于2016年6月6日 至8...
全球领先移动企业的高管将在2016世界移动大会-上海发表主题演讲
May 17, 2016

北京--(美国商业资讯)-- GSMA宣布了世界移动大会-上海的主题演讲嘉宾名单，包括来自AT&T移动（AT&T Mobility）、百度、中国移动、中国电信、HTC...
 
 